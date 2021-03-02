CHP'den İnsan Hakları Eylem Planı'na ilk yorum

CHP'li Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 11 temel ilke, 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti kapsayan İnsan Hakları Eylem Planı için "Söyleme değil, eyleme bakacağız" dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin Twitter hesabından yorum yaptı.

Attığı tweette, "Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda söyleme değil, uygulamaya bakarız. Zaten tek adam yönetiminin insan hakları karnesi ortada. İnsan hakları kavramını yeni keşfetmiş gibi davranıyorlar! İnandırıcılığınızı kaybettiniz" diyen Tanal, paylaştığı videoda konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Söyleme değil, eyleme bakacacağız"

"Tek adam rejiminde ekonomimiz yere çakıldı. 'Kamu hizmetlerinde bürokrasi azalacak' dediler. Ancak daha beter bir duruma sürüklendik. Bürokrasi iyice çekilmez bir hal aldı. Erdoğan, seçimden önce 'Bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz' demişti. Daha beteri oldu. Bu milletin parası faize gidiyor. Bu yüzden söyleme değil, eyleme bakacağız. 19 yıldır iktidarda olan AK Parti ise insan haklarını yeni keşfetmiş gibi davranıyor. İktidarınızın insan hakları karnesi ortada. Size verilen krediyi tükettiniz. Samimiyetiniz sorgulanıyor."