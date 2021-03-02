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Türkiye'nin konuştuğu Afyonkarahisar'daki çiğ köfte saldırısında yeni gelişme

Anadolu Ajansı

AFYONKARAHİSAR'da sipariş ettiği çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darp eden şüpheli G.Ş. ile aynı iş yerine saldıran kardeşi H.Ş. tutuklandı.

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AFYONKARAHİSAR'da sipariş ettiği çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darp eden şüpheli G.Ş. ile aynı iş yerine saldıran kardeşi H.Ş., B.B. ve D.B.'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 

Şüphelilerden B.B. ile D.B., savcılıkça alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkeme çıkarılan şüphelilerden iş yeri çalışanını darbeden G.Ş. ile kardeşi H.Ş. tutuklandı.

Olayın geçmişi

Afyonkarahisar'daki bir çiğ köftecide 23 Şubat'ta yaşanan olayda; sipariş ettiği çiğ köftenin 'acılı' olduğunu ileri süren müşteri G.Ş., iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darp etmiş; darp anı da güvenlik kamerasına yansımıştı. Polis ekiplerince yakalanan G.Ş., emniyetteki ifadesinde konuyu doğrulamış, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. G.Ş,, cumhuriyet savcılığının kararıyla emniyet ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınmıştı.

Önceki akşam yaşanan olayda da aynı iş yerine ikinci saldırı gerçekleşmiş, iş yerine gelen bir grup, aynı iş yerinin güvenlik kamerası ve kapısına alkol şişesi fırlatmış, iş yeri çalışanına küfürler etmişti. Bu saldırıyla ilgili de çiğ köftecideki çalışanı darbeden G.Ş.'nin kardeşi H.Ş., eniştesi B.B. ile D.B. gözaltına alınmıştı.

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