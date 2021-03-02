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HABER /  DÜNYA

ABD'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü var

ABD'nin California eyaletinde taş yüklü bir kamyonet ile 27 kişi taşıdığı belirtilen araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

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ABD'nin California eyaletinin güneyinde yaşanan trafik kazasında en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre; 14 kişi olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Taş yüklü bir kamyonet ile 27 kişi taşıdığı belirtilen aracın karıştığı kazada 6 yaralının olduğu öğrenildi.

Yaralıların tedavi edildiği El Centro Bölge Tıp Merkezi'nden Dr. Adolphe Edward, "Kazazedeler düşünebileceğiniz gibi çok zor süreçten geçiyor" ifadesini kullandı. Edward, kazanın çok ciddi olduğunu aktarırken, yaralıların yoğun bakımda tutulduğunu duyurdu.

Meksika sınırına 15 km uzaklıkta yaşanan kazanın nasıl meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.

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