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Bakan Fahrettin Koca haritayı paylaştı ve uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin tüm illerinin "mavi" (düşük riskli) olması için çalışacaklarını belirterek, "Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı." uyarısında bulundu.

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Bakan Koca, Twitter hesabından 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan illere göre Kovid-19 risk değerlendirme haritasını paylaşarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı."

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