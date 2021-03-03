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Samsun'da şok! Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık yaptı 'sarhoştum' dedi

SAMSUN'da tanınmamak için filyasyon görevlilerinin kullandığı koruyucu tulum giyip maske takarak girdiği büfeden 6 bin liralık sigara çalan Serkan Aygün (34) tutuklandı. 

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Samsun'da geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda büfe sahibi O.K.Ö., iş yerine geldiğinde, camın kırıldığını görüp polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, büfeden 6 bin liralık sigara çalındığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden şüphelinin tanınmamak için filyasyon ekiplerinin kullandığı koruyucu tulum giyerek, maske taktığını belirlendi. Şüphelinin Serkan Aygün olduğu tespit edildi. Şüphelinin 2 farklı kilidi kırdığı, büfeye ait camı ise keserek içeri girdiği tespit edildi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

'Sarhoştum' dedi, tutuklandı

Aygün, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde 'Sarhoştum' dediği belirtilen Serkan Aygün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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