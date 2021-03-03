Fenerbahçe'de tarihi karar! Ali Koç 7 futbolcuya para cezası kesti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin dahil toplam 7 futbolcuya para cezası verdi.

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Göztepe yenilgisi sonra Fenerbahçe'nin üstüne çöken kara bulutlar, Trabzon zaferi sonrasında dağıldı. Şampiyonluk yarışında "Ben de varım" diyen Fenerbahçe'de önemli bir bilgiye ulaşıldı.

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı öncesinde yaptıkları toplantının ardından Erol Bulut ile yola devam etme kararı aldılar. Ali Koç ve Emre Belözoğlu, oyunculara "Son söz Erol Bulut'un" dedi ve son haftalarda alınan puan kayıplarının faturasını kesti.

7 futbolcuya para cezası

Trabzon maçı kadrosuna alınmayan Caner de dahil toplam 7 futbolcuya para cezası verildiği öğrenildi. Para cezasının sebebi futbolculara formsuzluk ve performans düşüklüğü olarak açıklandı. Caner Erkin'e de bu hafta sonuna kadar takımla idmanlara çıkmayacağı bilgisi iletildi.

Ceza-ödül sistemi

Disiplin cezası meyvesini hemen verdi. Trabzon deplasmanında harika bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe bu zorlu derbiyi kazanırken futbolcuları da güzel bir sürpriz bekliyordu. Bir hafta önce takımı cezalandıran Başkan Ali Koç, bu kez başarıyı ödüllendirdi ve takıma prim dağıttı. Başkan Ali Koç'un ceza-ödül sistemine devam edeceği de gelen bilgiler arasında.

Disiplinsizliğe yer yok

Bununla beraber Fenerbahçe yönetimi, takım içerisinde yaşanılan olası disiplinsizliği önleme adına yakın gelecekte daha sert kurallar gelebileceğinin sinyalini verdi.