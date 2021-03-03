Türkiye'nin bir numaralı el dezenfektanı: Prosteriel

Prosteriel, ellerimize bulaşan bakterileri önlemek amacı ile kapı kolları için tasarlanmış kartuş sistemli, kullanıcı ve çevre dostu bir üründür. Sadece ürünü için üretilmiş %85 Avrupa standartlarında olan dezenfektan Covid-19 dahil olmak üzere diğer salgın hastalıklardan da korunmanızı sağlar.Abone ol
Tüm dünyayı etkisi altına Covid-19 virüsü hayatımızın her alanını etkilemeye devam ederken hijyen, maske ve mesafe gibi üç temel maddeye dikkat etmemiz gerekiyor. Gerek evimizde, ofiste hastanede ya da hijyen kurallarına dikkat ettiğimiz bu dönemde sağlığımızı olumlu yönde etkileyecek yeni bir ürün geliştirildi. Bu ürünün adı ‘’Prosteriel’’. Prosteriel, ellerimize bulaşan bakterileri önlemek amacı ile kapı kolları için tasarlanmış kartuş sistemli, kullanıcı ve çevre dostu bir üründür.
Ürünün özellikleri
Prosteriel, kolay kullanımı ve kartuş ile çalışan sistemi sayesinde, sizin dolum işlemleri ile uğraşmanıza da gerek kalmadan kapı kolu olan her yerde kullanılabilecek bir üründür. Prosteriel, hem sağa hem de sola açılan kapılara uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Hijyeni günlük hayatımızda standart haline getirmek için hazırlanmış bir sistemdir.
Benzersiz bir ürün
Prosteriel, sağ ve sol olmak üzere standart bütün kapı kollarına uyumlu olarak üretilmiştir. Eski kapı kolunun değiştirilmesi ile basit bir şekilde monte edilebilir. Patentli bir üründür. Kapı kolunun kullanılması ile birlikte kullanan kişinin elini zorunlu olarak dezenfekte etmesini sağlar. Sadece ürünü için üretilmiş %85 Avrupa standartlarında olan dezenfektan Covid-19 dahil olmak üzere diğer salgın hastalıklardan da korunmanızı sağlar.
Hastaneler - tedavi merkezleri
Bakretilerin belki de en çok uğradığı yer olan hastanelerde özellikle kullanılması önerilir. Hastane duvarlarında her ne kadar dezenfekte ilacı dahi bulunsa da temas ettiğiniz kapı kolundan otomatik olarak bulaşan bir dezenfekte ilacı rahatsız olan bir hasta için ekstra bir çaba göstermek zorunda kalmadan steril ortamın sürdürülebilmesi anlamına gelir. Hasta olmamasına rağmen sadece hastanede bulunmuş, sadece bir odaya ziyarete gitmiş veya hastanenin tuvaletini kullanmış birinin bile hastalık kapma oranı çok yüksektir. Prosteriel, bu durumu engellemek adına hastanelerde yaygın bir şekilde kullanılması beklenilen bir üründür.
Büro-ofis
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, ofis ortamlarında özellikle çağımızın vazgeçilmez teknolojisi olan bilgisayarların, tabletlerin klozetten bile 400 kat daha fazla kirli ve bakteri barındırdığı ortaya çıkmıştır. Bir klavyede ortalama 7.500 civarı bakteri olduğu tespit edilmiştir. Sadece bir klavyede bile 7.500 bakteri barınan bir ortamda sıklıkla temizlik yapılsa dahi milyonlarca bakteri bulunacaktır. Ofis kapı kollarından eline bulaştığını bildiğiniz steril ürün sayesinde daha hijyenik bir ortamda gönül rahatlığı ile çalışabileceksiniz.
Ev ortamı
Prosteriel yalnızca ortak kullanım alanlarında kullanılan bir ürün değildir. Prosteriel, evlerinizde de tercih edebileceğiniz bir üründür. Özellikle evde bebek, evcil hayvan, hatta çocuklarınız varsa ya da aile üyelerinin bazı rahatsızlıkları varsa mutlaka tercih edilmelidir. Örneğin vücut direnci düşük olan insanların sağlıklı diğer insanlara oranla rahatsızlanması da daha yüksektir. Ve normal bir insana göre rahatsızlıkları daha uzun bir süreçte daha ağır şekillerde yaşayabilirler. Bu nedenle evinizde rahat olduğunuz yerlerde yine hijyenik şekilde yaşamak çok önemlidir.