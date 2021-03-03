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ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Prica'dan Türkiye mesajı! Yanındayız

ABD'den Türkiye'yle ilgili peş peşe açıklamalar sürüyor. Dişişleri Sözcüsü Ned Price, Türkiye ve ABD'nin Suriye'deki iş birliğine ilişkin bir soruya yanıt verdi

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ABD’de 20 Ocak’ta Donald Trump’tan görevi devralan Joe Biden yönetiminin Türkiye’yle ilgili sıcak açıklamaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisi’ndeki 170’ı aşkın vekilin Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Türkiye’ye baskı uygulanması yönünde mektup kaleme aldığı ortaya çıkarken, bu kez de kritik bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Twitter’dan Türkiye’yle ilgili çarpıcı paylaşımlar yaptı. Türkiye ve İdlib üzerine bir mesaj paylaşan Price’a, Biden yönetiminin Türkiye’yle İdlib’de çalışıp çalışmayacağına yönelik bir soru yöneltildi. Price, Türkiye ile bölgede ortak çıkarlarının olduğunu belirtirken, “Bu çıkarlarımızı gerçekleştirmek için yapıcı şekilde beraber çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye'nin yanındayız’
Price, İdlib’le ilgili ilk paylaşımında şehit olan Türk askerlerine değindi. Price mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bundan bir yıl önce, 33 Türk askeri İdlib’deki masumları Esad rejimi ile Rus ve İranlı destekçilerinin gaddarlığından korurken hayatını kaybetti. Onların fedakarlıklarını anarken, NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız.”

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