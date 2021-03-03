İsrail ve ABD Gökçeada ve Bozcaada’yı Yunan toprağı gösterdi

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Jonathan Shrier, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası çekilen iki fotoğrafın arka planında, Bozcaada ve Gökçeada’yı Yunanistan’a aitmiş gibi gösteren harita yer aldı.

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ABD’nin İsrail Maslahatgüzarı Jonathan Shrier, İsrailli Bakan Steinitz ile çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta görülen haritada Gökçeada ve Bozcada’nın Türk değil Yunan toprağıymış gibi gösterilmesi dikkat çekti. İsrail Enerji Bakanlığı’ndaki bu harita sosyal medyada büyük tepki çekti.

Jonathan Shrier, Twitter’dan paylaştığı mesajında “Bize ev sahipliği yaptığı, Temiz Enerji Finansman Gücü ve diğer önemli bölgesel enerji güvenliği meseleleriyle ilgili ABD-İsrail işbirliği konusundaki yapıcı tartışmalardan ötürü Yuval Steinitz ve ekibine teşekkürler” notuna da yer verdi.

Haritanın da göründüğü fotoğraf, Yunan ‘pentapostagma’, ‘pronews’ ve ‘palo’ gibi bazı aşırı milliyetçi ve marjinal haber sitelerinde manşetlere çıkarıldı. Söz konusu sitelerde “Birkaç ay önce de gündeme gelen, İsrail Enerji Bakanlığı’ndaki harita, Gökçeada ve Bozcaada’yı Yunanistan’a ait gibi gösteriyor. İsrail’in, bu iki adanın kime ait olduğunu bilmemesi imkansız. İsrail, kesinlikle Türkiye’yi kızdırmak istiyor. Türkiye ile İsrail arasında psikolojik savaş var. Türkler şokta” yorumları yapıldı. Osmanlı’nın son döneminde Yunan işgali altında kalan Gökçeada ve Bozcaada, Lozan Antlaşması ile Türkiye’ye geri verilmişti.

Aynı harita, ilk kez geçen yıl haziran ayında ‘i News 24’ adlı İsrail medya kuruluşunda yayınlandı. O tarihteki harita, İsrail Enerji Bakanlığı’ndaki harita ile aynı. Söz konusu harita, Steinitz-Shrier görüşmesi ile ilgili fotoğrafta görülmemekle birlikte, KKTC’yi de yeşil renkte gösteriyor.