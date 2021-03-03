Yeni normalleşme süreci! Kontrolü kaybedene yasaklar geri gelecek

Şehirler arası geçişlerde de bir takım tedbirler devrede olacak. Mart ayı boyunca durum değerlendirmesi yapılacağını açıklayan Koca yeni yasakların gelebileceği sinyalini verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘kontrollü normalleşme’ sürecinde şehirler arası geçişlerde devreye sokulacak tedbirlerle ilgili bilgi verdi. İlk etapta geçişlerin kontrolünün sağlanacağını aktaran Bakan Koca “Mümkün mertebe geçişleri azaltmamız lazım. Bu durumu mart ayı içerisinde gözlemleyeceğiz. Büyük bir geçiş olduğunu görürsek, yeni tedbirler alabiliriz” dedi.

Haritada illerin risk kontrolünün nasıl yapılacağına ilişkin ise Koca “Çok yüksek riskli olan yerlerde daha hassas davranmak gerekiyor. Her hafta biz bunu gözlemliyor olacağız. Eğer o ilde vaka sayısı yükseliyorsa durum yeniden değerlendirilecek” ifadelerini kullandı.

Mutasyon il sayısı 70’e çıktı

Mutasyon görülen il sayısının 70’e çıktığını aktaran Bakan Fahrettin Koca “Ağırlıklı olarak İngiltere varyantına rastlıyoruz. Bulaşıcılığı yüzde 30 ila 70 oranında. Genellikle Doğu Karadeniz’de fazla görülüyor. Ancak öldürme oranı daha düşük. Çünkü ağır hasta sayımız azalıyor” diye konuştu.

Alman aşısı geliyor

Ayrıca Koca, Pfizer-BioNTech’in ürettiği korona aşısının 10 gün içerisinde Türkiye’ye geleceğini belirterek, şunları söyledi: Rusların Sputnik-V aşısını hazirandan önce yollaması zor gözüküyor. İngiliz AstraZeneca’yla ise görüşmeler sürüyor. Yerli aşıda faz-2 aşaması sürüyor. Üç veya dört aşı da faz-1’e başlamak üzere…

Karadeniz’de vakalar düşmüyor

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre yedi günlük her 100 bin kişide görülen Covid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı. 20-26 Şubat arasının baz alındığı tabloda, en çok vaka yine Karadeniz’de görüldü. Listede başı Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize çekti. Her 100 bin kişide vaka oranı İstanbul’da 89,90, Ankara’da 39,84, İzmir’de 53,42 oldu.