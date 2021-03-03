Türkiye otomotiv pazarı şubatta yüzde 24,2 büyüdü 58 bin 504 adet araç satışı

TÜRKİYE otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 büyüyerek 58 bin 504 adet satış gerçekleştirdi.

Abone ol

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak - şubat dönemi ve şubat ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayınladı.

Paylaşılan verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak - Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 büyüyerek 102 bin 232 adet olarak gerçekleşti.

Şubatta satışlar yüzde 24,2 arttı

Yalnızca şubat ayına baktığımızda ise pazar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 büyüyerek 58 bin 504 adet satış gerçekleştirdi.

Şubat ayında, yalnızca otomobil satışları bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 18,6 artarak 44 bin 749 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 46,4 büyüyerek 13 bin 755 adet olarak kayıtlara geçti.

10 yıllık ortalamalara göre de artış var

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 27,9, otomobil pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 31,2 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre de yüzde 18,2 arttı.

Vergi oranı düşük araçlar daha çok sattı

Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, bu yılın ocak-şubat döneminde, pazarın yüzde 87,4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller yüzde 57 ve B segmenti otomobillerde satışlardan yüzde 29,6 pay aldı.