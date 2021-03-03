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Juventus, Spezia'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle rahat geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında Juventus, konuk ettiği Spezia'yı 3-0 yendi.

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Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Spezia'yı ağırladı. Dengeli geçen maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda, ev sahibi takım gol için baskısını arttırdı.

Oyuna 61. dakikada Weston Mckennie'nin yerine dahil olan İspanyol golcüsü Alvaro Morata, maça girer girmez 62. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.  

71. dakikada Juventus, Federico Chiesa ile farkı 2'ye çıkarttı: 2-0.

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise 89. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral'ın, 90+5'te rakibi Emmanuel Gyasi'ye ceza sahası içinde yaptığı harekete, hakem Luca Sacchi, VAR yardımıyla penaltı kararı verdi. Demiral, pozisyon nedeniyle sarı kart da gördü.

90+6. dakikada Andrey Galabinov'un kullandığı penaltı atışında Juventus kalecisi Wojciech Szczesny gole izin vermedi.

Juventus, maçı 3-0 kazandı. Bu galibiyetle Juventus, puanını 49'a yükseltti ve henüz maçlarını oynamamış lider Inter ile puan farkını 7'ye, ikinci sıradaki Milan'la ise 3'e düşürdü.

Spezia ise bu sezonki 12. yenilgisini alırken, 25 puanla 16. basamakta yer aldı.

Bu arada, Juventus kulübü Twitter hesabından maç sonunda yaptığı paylaşımda, Cristiano Ronaldo'nun Avrupa'nın 5 büyük liginde son 12 sezonda da en az 20 gol atma başarısı gösteren ilk oyuncu olduğunu belirtti.

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