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Levent Tüzemen hastalığı nedir ne oldu son durumu haberi geldi

Bir süredir koronavirüs tedavısı gören spor yazarı Levent Tüzemen'in durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Bu gelişmenin ardından Levent Tüzemen'in hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Levent Tüzemen, kaç yaşında, evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

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Yeni tip koronavirüse yakalanan futbol yorumcusu ve tecrübeli gazeteci Levent Tüzemen yoğun bakıma kaldırıldı. Aynı zamanda Galatasaray kongre üyesi de olan Tüzemen'in hastalığı ağır geçirdiği ve bu nedenle tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi. Peki kimdir Levent Tüzemen, kaç yaşında, evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

Levent Tüzemen kimdir: Spor yazarı ve televizyon yorumcusu Levent Tüzemen bir dönem Altayspor takımında futbol oynamıştır. İzmir'de dünyaya gelmiştir.1978 yılında Ege Express Gazetesi ile spor yazarlığına adım atmış ardından Yeni Asır Gazetesi, Sabah Gazetesi, Fotomaç gibi kurumlarda çalışmıştır. Ayrıca bir çok televizyon programında yer alan Levent Tüzemen Kanal, Atv gibi kanallarda yer almış iki sene Bizim Stadyum isimli programda yorumcu olarak yer almıştır. Günümüzde A Spor ekranlarında spor yorumcusu olarak çalışmalarını sürdüren Levent Tüzemen sıkı bir Galatasaray taraftarı aynı zamanda kulübün kongre üyesidir.

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