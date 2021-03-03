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Samsun'da annesini boğazından bıçaklayıp öldürdü! İfadesinde bakın ne dedi

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da 26 yaşındaki şizofreni hastası Bahadır A, 66 yaşındaki annesi Sultan A.'yı boğazından bıçaklayıp öldürdü.

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Manavgat ilçesinde ailesine ait işyerinde annesi 66 yaşındaki Sultan A.'yı boğazından bıçaklayarak öldüren Bahadır A. (26), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın Cumhuriyet Savcısı'na verdiği ifadede, “Hiçbir şey hatırlamıyorum, ben kendimde değildim, bilmiyorum” dediği öğrenildi. Tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bahadır A., ‘üst soydan yakın akrabayı kasten öldürmek’ suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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