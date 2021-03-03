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ABD Teksas'ta Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı: Eyalet genelindeki maske yasağını da bitirdim

ABD Teksas'ta Vali Greg Abbott, eyalet genelinde bütün iş yerlerinin açıldığını ve maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

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ABD'nin Teksas eyaletinde yönetim, bütün iş yerlerini açtığını ve maske zorunluluğunu kaldırdığını bildirdi.

Texas Valisi Greg Abbott, düzenlediği basın toplantısında yeni kararnamenin pandemi boyunca çıkarılan kararnameleri geçersiz kılacağını bildirdi.

"Artık ihtiyacımız yok"
'Koronavirüsün bir anda kaybolmadığını ancak artık bu önlemlere ihtiyaçları olmadığını' söyleyen Abbott, aşılar ve ilaçlar sayesinde artık Texaslıları koruyacak araçlara sahip olduklarını söyledi.

"Maske yasağını da bitirdim"
Abbott, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda da, "Biraz önce Texas'ta her şeyin %100 açıldığını ilan ettim, her şeyin. Ayrıca eyalet genelindeki maske yasağını da bitirdim" ifadelerini kullandı.

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