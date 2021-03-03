BIST 1.539
DOLAR 7,33
EURO 8,86
ALTIN 407,77
HABER /  YEREL

Hatay’da pitbull dehşeti kediyi telef etti

İhlas Haber Ajansı

Hatay’ın Antakya ilçesinde sahipsiz olduğu öğrenilen Pitbull cinsi köpek, mahalle esnafının beslediği sokak kedisine saldırıp telef etti.

Abone ol

Olay, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde tasmasız gezen sahipsiz Pitbull cinsi köpek, kaldırımda mahalle esnafının beslediği sokak kedisine saldırdı.

Çevredekiler sopa ve süpürgelerle kediyi, köpeğin dişlerinden kurtarmak istedi, ancak başarılı olamadı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kedi telef oldu. Esnafın kediyi kurtarmak için müdahalesi yetersiz kalırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da sıfır aldığı aracı satarken eksperde hayatının şokunu yaşadı
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
CHP'li belediye tepkilerin odağında! Bir kadın 3 ayrı müdürlüğe getirildi
Manisa'da marangoz dahi ona sipariş verdi! Yaptığını gören şaştı kaldı
Bolivya'da katliam gibi kaza! Otobüs uçuruma yuvarlandı 21 ölü, 20 yaralı var
Tunç Soyer'in eşi Neptin Soyer kimdir aslen nereli? Tunç Soyer çocukları
Venezuela'da 'istenmeyen kişi' ilan edilen AB Temsilcisi Pedrosa ülkeden ayrıldı
Ahmet Takan'dan çok konuşulacak sözler! Mansur Yavaş, CHP'den ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'de tarihi karar! Ali Koç 7 futbolcuya para cezası kesti
Tekirdağ'da vahşet! Sokak köpeğini ayaklarını bağlayıp koydukları çuvalla dereye atarak, öldürdüler
Yorumlar