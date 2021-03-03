Kayıp büyük oldu! Altında tarih tekerrür eder mi?

Altın fiyatları için düşüş eğilimi güçlendi. Altın, ons tarafında 1700 dolar psikolojik desteğine dayanırken, gram altın ise Şubat ayında gördüğü 396 liranın ardından dolar kurundan bulduğu destekle yukarı yönde hareketlense de, ons etkisiyle yeniden 400 lira sınırına çekildi. Peki altında 2020'nin rakamlarına ulaşmak mümkün olacak mı? İşte yatırımcıyı yakından ilgilendiren o haber...

Abone ol

Altın fiyatları 2020 yılında rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcı 2021'de aradığını bulamadı. Uzmanlar ise altının uzun süreli bir yatırım aracı olduğu konusunda ısrarcı. Peki 2021 yılında altın fiyatlarında beklenen yükseliş gerçekleşecek mi?

Parasal bolluğun etkisiyle altın fiyatları 2011'de zirve yaptı

2008 küresel finansal krizi öncesi 900 dolarlar düzeyinde dalgalanan ons altın fiyatları, krizin ekonomilere etkilerini azaltmak amacıyla merkez bankalarının güvercin tutumu ve para politikaları ile oluşan bol likiditenin etkisiyle 2011 yılında 1921 dolar seviyesine yükseldi.

Dünya merkez bankalarının öncüsü durumunda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed), 2012 yılında önce söylemleri ile güvercin tutumundan dönüş için sinyal verdi ardından tarihler 22 Mayıs 2013'ü gösterdiğinde, Fed Başkanı Ben Bernanke, varlık alım programı ve parasal genişlemeyi aşamalı olarak son vermeyi planladıklarını duyurdu.

FED Başkanı Bernanke'nin açıklaması sonrası düşüş eğilimi netleşti

Ons altın, şahinleşen merkez bankaları tutumu ile tarihi zirve seviyesi olan 1921 dolardan yönünü aşağı çevirdi. 2013 yılına zirve seviyesinden yaklaşık 300 dolar aşağıda giren ons altın fiyatları, varlık alımlarının ve parasal genişlemenin aşamalı olarak son verileceği haberlerinin etkisiyle tepe taklak olarak yılı 1200 dolarlı seviyelerde kapattı.

Altın fiyatları düşüş trendini güçlendirdi

2008 küresel kriz sonrası dönemde hayata geçirilen genişlemeci para politikalarından dönüşün ilk sinyali olarak yorumlanan Bernanke'nin açıklamasının ardından aylar geçtikçe, kademe kademe parasal sıkılaşma gerçekleşti. Bu durumla beraber ons altın fiyatları, 2015'in aralık ayında 1046 liraya kadar geri çekildi. Ons altın fiyatları 1921 dolar tarihi zirvesi dikkate alındığında yaklaşık 4 yılda yüzde 45'in üzerinde değer kaybına uğradı.

3 Mart altın fiyatları Gram altın: 408,09

Çeyrek altın: 668,00

Yarım Altın: 1.336,00

Cumhuriyet altını: 2.668,00

2016 yılında yeni ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump'ın dünyanın en büyük ekonomisi konumundaki ABD'nin başına geçmesi piyasalarda belirsizlikleri artırdı. Trump'ın başkanlık döneminde özellikle ticaret savaşları piyasaların üzerindeki belirsizlikleri artırdı.

2018 yılında yükseliş trendi güçlendi

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın belirsizliği artıran açıklamaları ve uyguladığı politikalar riskten kaçan yatırımcıları güvenli liman etiketine sahip altına itti. Böylelikle ons altın fiyatları özellikle 2018 yılının son çeyreğinde yükseliş trendini güçlendirdi.

2019'un ortalarında 1300 doların üzerine yükselen ons altın fiyatları, Çin'de patlak veren Covid-19 sağlık krizinin etkisiyle rekor yükselişler kaydetti.

Fed'in öncülüğünde başlayan düşük faiz politikası ve varlık alım programları tüm dünyada emsali görülmemiş bir likidite yarattı. Bu durum Covid-19'un yarattığı belirsizlikle birleşince ons altın fiyatları Ağustos 2020'de 2075 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Gram altın hem ons hem de kurdan destek buldu

Yurt içinde gram altın fiyatları da hem dolar kurundan hem de ons tarafından bulduğu destekle yükseliş trendine girdi. 2020 yılına 290 liradan giriş yapan gram altın pandemi ile beraber önce 400 lira sonra 500 lira psikolojik direncini kırarak 6 Kasım tarihinde 540 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Teşvik paketleri altın üzerinde sınırlı etki yapmaya başladı

Tarihi zirvenin görülmesinin ardından, ons altın fiyatları Covid-19 aşısı gelişmeleriyle gevşeme hareketleri sergiledi. Piyasaların beklentisi sonbahar aylarında etkin aşıların açıklanacağı yönündeydi. Ons altın 1764 dolar seviyesine kadar gerilese de, teşvik paketlerinden bulduğu desteklerle zaman zaman 1900 dolar bandını zorladı.

Yeni yılda teşvik paketi haberleri gelmesine rağmen artık eskisi kadar güçlü hareket göstermeyen ons altın fiyatları, 1700 dolar sınırına kadar çekildi.

Gram altın fiyatları 6 Kasım'dan sonra çakıldı

Gram altın fiyatları hem ons tarafından esen ters rüzgarın etkisiyle hem de dolar/TL'deki sert geri çekilmenin etkisiyle 17 Şubat 2021 tarihinde 396 liraya kadar geri çekildi.

Altın yatırımcısı için kayıp büyük oldu Tarihi zirveler dikkate alındığında ons altında kayıp 350 dolarında üzerinde yüzde 17'yi aşarken, gram altın yatırımcısı için bu rakam 140 liranın üzerine çıkarak yüzde 26'yı buldu.

2021 yılına 454 liradan giren gram altın fiyatları Merkez Bankası'nın sıkı para politikası neticesinde gerileyen dolar/TL'nin etkisiyle kademe kademe geri çekildi. 2021 yılında gram altın, yatırımcısına yüzde 12 düzeyinde bir kayıp yaşatırken, ons altın ise 1900'lü rakamlardan 1700 sınırına kadar geri çekildi. Ons altın da böylelikle 2021 yılında yaklaşık yüzde 10 düşüş kaydetmiş oldu.

Altın fiyatlarını 'parasal genişleme beklenenden önce sona erecek' korkusu sardı

Geçen hafta ABD'de enflasyonda yükseliş hızlanacak korkusu piyasaları sarstı. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybetti. ABD'de enflasyonda yükseliş hızlanır mı korkusu nedeniyle Fed'in beklenenden önce para politikasında olası bir sıkılaştırma yapabileceği algısı piyasalarda oluşmaya başladı.

Ons altın fiyatları kritik sınıra dayandı

Altın fiyatları daha önce olumlu teşvik paketleri haberleriyle yükseliş kaydederken, son olarak ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanan teşvik paketinin etkisinin sınırlı olduğu görüldü. Ons altın 1.9 trilyon dolarlık devasa teşvik paketine rağmen 1700 dolar bandına geri çekildi.

Türkiye ekonomisindeki reform hareketleri, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda sıkı para politikası duruşu neticesinde uzunca bir süre faizin enflasyonun üzerinde kalacağı beklentisi dolar/TL'yi baskı altında tutuyor.

ABD'de ekonomi çok ısınırsa fed beklenenden önce hamle yapabilir

Ons altını parasal genişleme beklenenden önce sona erecek korkusu sardı. Ekonomistler, ABD'de parasal bollukla ekonominin aşırı ısınması durumu ortaya çıkarsa, Fed'in beklenenden önce varlık alımlarını azaltarak ardından ise faiz hamlesiyle parasal sıkılaştırmaya gidebileceğini dillendirmeye başladı. Ekonomistlerin beklentisi Fed'in 3 yıldan önce faiz artırımı yapmayacağı yönündeydi.

Altın fiyatları için tarih tekerrür eder mi?

Fed'in piyasa beklentisinden önce güvercin duruşundan vazgeçmesi veya beklentisinin güçlenmesi durumunda özellikle 2013 yılından sonraki ons altındaki düşüşün benzerinin görülmesi riski ons altın yatırımcısının önünde duran en büyük soru işaretlerinden birisi olarak görülüyor.

Altın fiyatları için bazı analistler ise, parasal genişlemenin daha uzun yıllar yılar süreceği tahmininde bulunarak, altının özellikle orta ve uzun vadede emtia gömleği giyerek yeniden bir çıkış trendi yakalayabileceğini öngördü.