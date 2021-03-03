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Kontrol ettiği silahı ateş alan polis memuru hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdurrahman Arslan, kontrol ettiği silahının ateş alması neticesinde vurularak yaşamını kaybetti.

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Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 3 yıldır görevli polis memuru Abdurrahman Arslan (24), evinde gece saatlerinde, görevli olduğu esnada kontrol ettiği silahının kazayla ateş alması neticesine yaralandı. İhbar derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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