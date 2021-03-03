Yıldız Tezcan evli mi eşi ve çocukları kimdir? Yıldız Tezcan hayatı

Sesi ve yorumu ile bir döneme damga vuran usta sanatçı Yıldız Tezcan kimdir, kaç yaşında ve hangi şarkıları söyledi sorusu merak konusu oldu. Türkiye'nin ilk makyözü Cemal Konca'nın kızı olan Yıldız Tezcan 76 yaşında. iki kez evlilik yapan Yıldız Tezcan'ın ilk eşi Mahmut Tezcan olmuştur. 2 tane çocuğu vardır.

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Bir dönemin en çok dinlenen şarkıcılarından biri olan Yıldız Tezcan bugün Demet ve Alişan'ın programına konuk oluyor. Arabesk ve türküler söyleyen Yıldız Tezcan 76 yaşında. Aslen İstanbul doğumlu olan Yıldız Tezcan, Türkiye'nin ilk makyözü Cemal Konca'nın kızıdır. İki kez evlilik yapan Yıldız Tezcan'ın ilk eşi iki oğlunun babası Mahmut Tezcan'dır.

Yıldız Tezcan, 15 Mart 1945 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Türkiye'nin ilk makyözlerinden Cemal Konca’dır. Şişli, Talat Paşa orta 2.nci sınıftan terk olarak tahsil hayatını tamamlamıştır. Daha 9 yaşında müzik hayatına başladı ve ilk plağa okuduğu eser, yine bir çocuk şarkısı olan "Orda Bir Köy Var Uzakta" dır. Aynı dönemlerde çocuk korosunda da şarkılar söyledi.

Belediye Konservatuarı ve ardından musiki üstadlarından aralıksız dersler aldı. 1963'de Grafson Plak şirketiyle anlaşma imzalayarak ilk profesyönel çalışması "Şahin İdim / Tosuno" adında 78 Devirli Taş plağını çıkardı. Grafson firmasına okuduğu 11 plaktan sonra, asıl çıkışını yapacağı ve dönemin en büyük plak yapımcı ve şirketlerinden Odeon'la mukavele imzalayarak, bu firmaya okuyacağı yaklaşık 100 adet 45'lik plaklar serüvenine de başlamış olur. "Esmerim, "Hele Dadaş, "Vur Sineme Öldür Beni, "Erzurum Dağları, Aman Dünya Ne Dar İmiş, "Mühür Gözlüm ve "Hastahane Önü İncir Ağacı" gibi bu şirkete yapmış olduğu ilk plakları büyük ilgi görmüştür. Neriman Altındağ ve Muzaffer Akgün kuşağından sonra bayrağı eline alarak kısa zamanda Türkiye sınırları içerisinde büyük üne kavuşur. Bu ilgi ve hızlı yükseliş döneme ait film yapımcılarının da gözünden kaçmamıştı.

1960’lı yıllarda çeşitli filmlerde de rol almaya başlayan Yıldız Tezcan dönemin gişe rekortmeni filmleri olan Kırık Saz, Mahzun Gönüller ve Sevda Çiçeğim gibi filmlerde rol almıştır. 1969 yılında ise Gurbette Ölenler adlı filmde Ahmet Mekin ile başrol oynamıştır. 1965 yılında Ümit Utku'nun çektiği ilk filmi "Gönül Kuşum" da başrollerini Yılmaz Güney ile paylaşan Yıldız, 1973 yılına kadar 45 sinema filminde başrol oynar.

Bunlardan, "Aşkın Gözyaşları, "Berduş Yıldız, "Yayla Kartalı, "Kaldırım Meleği, "Kırık Saz, "Mühür Gözlüm ve "Ezom" büyük gişe hasılatları yapmış akla gelen filmlerinden sadece bir kaçıdır. 1973 yılında “Ezom - Bir Dost Bulamadım” adlı sinema filminde Aytaç Arman ve Yusuf Sezgin ile beraber başrolde oynamıştır. Daha sonra Odeon'la yeni bir anlaşma yaparak, "Para ile Saadet Olmaz, "Sevemedim Kara Gözlüm, "Agora Meyhanesi, "Benim de Canım Var, "Zalimin Zulmü" gibi plaklarında Türkülerin biraz dışına çıkarak yediden yetmişe, köylüden şehirliye milyonların sevgilisi olmuştur. 1972'de uzun yıllar birlikte çalıştığı Odeon plak firmasından ayrılan ünlü sanatçı, yine o dönem, birçok star'ı bünyesinde toplamaya başlayan Yavuz Plak'la anlaşır. Burada 1974 yılına kadar 20 plak daha okur ve "Unutursun Diye" arabesk 45'liği yine çok ses getirir. Daha sonraki plak çalışmalarında tekrar özüne dönerek, üst üste çıkardığı "Nar Tanesi, "Dumanlı Dumanlı Oy Bizim Eller, "Bir Dost Bulamadım, "Boşu Boşuna gibi türkü motifli bu plakları çok büyük satış grafikleri yakalarken, yapımcısına da büyük kazançlar sağlamıştır. 1974'ün son aylarına gelindiğinde "Taç Plak" şirketiyle yeni bir anlaşma yapan sanatçı, 7 adet 45'lik plak daha yapar.

"Dam Üstüne Çul Serer, "Affetmem Seni, "Nem Kaldı, "Ne sevdiğin Belli Ne Sevmediğin gibi plaklar çıkardı. Bir çok plağında Arif Sağ ve Orhan Gencebay'ın yanı sıra, İstanbul ve Ankara Radyo'sundan Şenel Önaldı, Mehmet Erenler ve Yücel Paşmakçı gibi büyük saz üstadları, enstrümanlarıyla sanatçıya eşlik ettiler. İstanbul ve ardından Ankara Radyo'su sınavlarını kazanan Yıldız, üç dört yıllık bu serüveninden sonra tercihini sahneden yana kullanarak Radyo'dan ayrılmak durumunda kaldı. Türkiye ve Almanya'da çıkardığı 200'ün üstündeki plak sayısıyla bu alandaki rekoru da elinde bulunduran ünlü sanatçı, Türkiye'de en çok plak yapmış kadın sanatçı ünvanına da sahiptir. Taç Plak'la yapmış olduğu 10 yıllık mukavele, büyük şöhretinde ki sonun başlangıcı olarak da gösterilebilir.

Artık Türkiye'de plak, kaset yapamayan ünlü sanatçı müzik çalışmalarını Almanya'da, Türküola bünyesinde devam ettirir. 1985 yılında eski mukavelesi sona eren Yıldız Tezcan tekrar Türkiye'ye döner ve bu sefer Güneş Plak'la anlaşarak bir yüzü Arabesk, diğer yüzü Türkülerden oluşan "Unutulur mu?" albümünü piyasaya çıkarır. 90'lı yıllara gelindiğinde, daha çok yurt içi ve yurt dışında sahne çalışmalarına ağırlık veren sanatçı, son olarak 1999 yılında "YIDIZ TEZCAN 2000" (Görüş Günü) albümünü Dünya Müzik etiketiyle çıkarır.

Yıldız Tezcan, 1962 yılında organizatör ve plak yapımcısı Mahmut Tezcan ile evlendi.

1968 yılında boşandı. Ömer ve Önder adlarında iki oğlu vardır. İkinci evliliğini 1968 yılında film yapımcısı Faruk Gerçek ile yaptı.