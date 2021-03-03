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Kayseri'de şok! Adliyeye tabanca ve bıçakla girmeye çalışan kadın yakalandı

KAYSERİ'de boşanma davası için adliyeye gelen bir kadının üzerinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi. G.S isimli kadın adliyedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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 KAYSERİ'de G.S. (30) isimli kadın, boşanma davası için üzerinde kurusıkı tabanca ve 'sustalı' tabir edilen bıçakla adliyeye girmeye çalışırken yakalandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kayseri Adliyesi'nde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan G.S. isimli kadın, boşanma davasının duruşması için Kayseri Adliyesi'ne geldi. Güvenlik kontrol noktasında görevli polis tarafından x-ray taramasına yönlendirilen kadının üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak tespit edildi. Kadının üzerindeki kurusıkı tabanca ve 'sustalı' tabir edilen bıçağa el konuldu. G.S., adliyedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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