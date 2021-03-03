İYİ Parti Lideri Meral Akşener HDP'li vekillerin fezlekeleriyle ilgili tutumunu açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklama yaptı. HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili yapılacak oylama hakkında konuşan Meral Akşener, siyasi şova izin vermeyeceklerini milletin hür iradesine saygı duyacaklarını söyledi.

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Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Akşener TBMM'ye gelen HDP'li fezlekeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, "Bizim tavrımız net. Arkadaşların bu şaşkınlığını gidermek adına tavrımızı açıklamak istiyorum. İYİ Parti terörün yanında yöresinde olmaz. Mesela İYİ Parti teröristle masa kurmaz, pazarlık yapmaz. Mesela İYİ Parti, teröristin kafasından konfeti temizlemez. Mesela İYİ Parti, seçim kazanmak için terörist mektubuna katil röportajına bel bağlamaz" dedi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Geçtiğimiz hafta sonu, değerli devlet adamı Necmettin Erbakan Hoca’nın vefatının yıldönümüydü. Bu vesileyle, kendisini rahmet ve saygıyla anıyorum.

Bir sonraki gün de, 28 Şubat post modern darbesinin yıldönümüydü. Dönemin muktedirlerinin “bin yıl sürecek” dedikleri, Ama, yatsıya kadar zor dayanan 28 Şubat’ın, yıldönümüydü… Aradan yıllar geçti, o kara günlerden, bugünlere geldik…

Ama maalesef görüyoruz ki; Bugün, Türkiye’nin üzerinde, yeniden vesayetin eli dolaşıyor. Bu hayalet, beğenmediklerine terörist diyor. Gerçeklerine boyun eğmedik, hayaletlerine de tabii ki boyun eğmeyeceğiz."

HDP'lilerin fezlekeleri

Nitekim sarayın bu haftaki yeni gündemi, fezlekeler oldu. Yalnız bu arkadaşlar nedense, kafayı bu fezlekelerin kendisine değil, İYİ Parti’nin bu fezlekelere ne diyeceğine takmışlar…

Eylemsizliğiyle meşhur küçük ortak, çıkmış kürsüye, her zamanki gibi ancak bağırıyor. Biliyorsunuz, argümanı yetmeyen durmadan bağırır. Türkçesi yetmeyen de durmadan söver. Bunlar da aynen öyle. Akıllarınca bu bağırmalarla, bu çağırmalarla bizi zora sokacaklar…

Oysa bizim bu konuyla ilgili tavrımız o kadar net ki, arkadaşların yaptığı bu kadar tatavayı, eğlenceyle karışık bir şaşkınlıkla izliyoruz. İlkesiz siyaseti düstur edinmişlerin, dün sövdükleriyle, bugün yoldaş olanların, dün yoldaş oluklarına da, bugün sövenlerin, bu netliğimizi yadırgamasını elbette anlıyorum. O nedenle, arkadaşların bu şaşkınlığını gidermek adına, bir kez daha, konuyla ilgili tavrımızı açıklamak istiyorum.

'İYİ Parti, terörün yanında, yöresinde olmaz'

İYİ Parti, terörün yanında, yöresinde olmaz. Mesela İYİ Parti, teröristle masa kurmaz, pazarlık yapmaz. Mesela İYİ Parti, teröristin kafasından konfeti temizlemez. Mesela İYİ Parti, seçim kazanmak için, terörist mektubuna, katil röportajına bel bağlamaz. İYİ Parti, her zaman milletinin yanında, demokrasinin yolundadır. Mesela İYİ Parti, sandıkta başkasına oy verdi diye, milletine bela okumaz. Mesela İYİ Parti, itirazı olan gencine, esnafına, çiftçisine terörist demez.

Mesela İYİ Parti, millet şehidine ağlarken, lebalep kongrelerde sırıta sırıta konuşmalar yapmaz. İYİ Parti, hukukun yanında, adaletin peşindedir. Mesela İYİ Parti, terörden siyaset devşirme peşinde olanların ipiyle, kuyuya inmez. Mesela İYİ Parti, adaleti, siyasi hesaplarına meze yapmaya kalkanlara, alkış tutmaz. Mesela İYİ Parti, milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere, gözü kapalı el kaldırmaz.

İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İYİ Parti, o fezlekelerin önünde biri varsa, ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. Özetle İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ama bu arada, Twitter fenomeni küçük ortak, tatava yapmayı bıraksın, “Yapacağım, her an yapabilirim, birazdan yapıyorum…” diye ağzına sakız ettiği, malum kapatma başvurusunu, ne zaman yapacakmış, onu söylesin.

Hızlı olmasa da, ziyadesiyle öfkeli küçük ortak, hamaseti bıraksın, HDP eş genel başkanının, Sayın Erdoğan’la, nasıl kol kola yürüdüklerini anlattığı, Netflix belgeseli kıvamındaki açıklamalara cevap versin.

Kürsülerde fırtınalar estirip, icraata gelince, “aradığımız kişiye ulaşılamayan” küçük ortak, boş konuşmayı bıraksın, Uygur kardeşlerimiz için ne düşünüyorlar, Çin zulmü için ne yapacaklar, onu açıklasın.

Bu vesileyle, Çin’in, Uygur kardeşlerimize yaptıklarının “Soykırım” olarak tanınması için, meclis grubumuzun, Yüce Meclis’e vereceği öneriye, Sayın Bahçeli ve arkadaşlarının da desteğini bekliyoruz. Tabi Sayın Perinçek’ten izin alabilirlerse…

'Milletimizin hür iradesine saygı duyacağız'

Merak ediyorlarmış… İYİ Parti fezlekeler geldiğinde ne yapacakmış?... Elbette, vatandaşı iki yumruk arasında sıkıştıran bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette, milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Elbette, siyasi şovun değil, hakkın ve hakikatin yanında duracağız. Bu kadar basit, bu kadar net.