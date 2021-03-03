Yunanistan Doğu Akdeniz'de ateşle oynuyor! Patriot hamlesi sonrası İsrail de el uzattı

Kathimerini'deki bir diğer haberde 'Avrupa Birliği Zirvesi'ne bakıyoruz' başlığı kullanıldı, birkaç aylık sakinliğin ardından Türkiye'nin bir kez daha Doğu Akdeniz'e araştırma gemilerini göndermeyi planladığı bildirildi.