Yunanistan Doğu Akdeniz'de ateşle oynuyor! Patriot hamlesi sonrası İsrail de el uzattı
Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtlığı tutumu devam eden Yunanistan ateşle oynamaya devam ediyor.. Türk SİHA'larına karşı Suudi Arabistan'la 'patriot' görüşmesi yapacak Atina'dan yeni bir hamle daha geldi.
Doğu Akdeniz ve Türkiye'yi manşetten görmeyi sürdüren Yunan medyası, İsrail'in Atina'nın imdanına yetiştiğini, Suudi Arabistan'ın ise Ankara'nın önünü kesmek için devreye girdiğini yazdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa lideri Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesine sayfalarında yer veren Kathimerini gazetesi, Doğu Akdeniz'in gündeme geldiğini okurlarına aktardı.
Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın en büyük destekçisi olan Fransa, Atina yönetimine Rafale jetleri sattı, bölgeye savaş gemileri gönderdi. Uçak gemisi Charles de Gaulle ise şu an Doğu Akdeniz'e doğru seyrediyor.
Kathimerini'deki bir diğer haberde 'Avrupa Birliği Zirvesi'ne bakıyoruz' başlığı kullanıldı, birkaç aylık sakinliğin ardından Türkiye'nin bir kez daha Doğu Akdeniz'e araştırma gemilerini göndermeyi planladığı bildirildi.