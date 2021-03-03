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HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Cibilliyetsiz, Yüzsüz, Karaktersiz" sözleri nedeniyle tazminat davası açtı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP ve İyi Parti'yi hedef alarak "Cibilliyetsiz, Yüzsüz, Karaktersiz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaretleri nedeniyle '5 paralık' dava açtıklarını duyurdu.

Çelik şu ifadelerin kullandı:

"Hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren Erdoğan hakkında; Geçen Çarşamba günü seviyesizce ifade ettiği, “Cibilliyetsiz, Yüzsüz, Karaktersiz” hakaret sözleri nedeniyle, bugün, yine 5 Paralık dava açtık! Kılıçdaroğlu'nun  talimatı ve muhataba biçtiği değer gereğince!"

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