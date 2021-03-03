MİT kumpası davasında 9 sanığın cezası belli oldu

FETÖ'nün "MİT kumpası" davasında mahkeme aralarında eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer ve Kazım Aksoy’un da bulunduğu 9 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.Abone ol
FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerini ifadeye çağırmasına ilişkin 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı "MİT Kumpası davası"nda karar çıktı.
Mahkeme, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.