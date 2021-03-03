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Değeri 1,5 milyon TL! İstanbul'da 4 bin 224 adet ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da emniyet güçlerinin yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 4 bin 224 adet cep telefonu ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, dün Fatih'te bulunan bir iş yerinde kaçak cep telefonu bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, tespit edilen iş yerine ile iş yeri ile bağlantılı olduğu tespit edilen depoya baskın düzenlendi. Operasyon düzenlenen iş yeri ve depoda Türkiye'ye kaçak yolla sokulduğu anlaşılan piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 4 bin 224 adet cep telefonu ele geçirildi.

Cep telefonlarının yurda kaçak yolla getirtilerek devletin yüklü miktarda vergi kaybına uğratıldığı belirlendi. Depo ve iş yerinde bulunan gözaltına alınan 2 kişi hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Ele geçirilen cep telefonları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

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