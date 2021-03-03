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İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! 11 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR merkezli 8 ilde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında öğretmen, avukat ve vergi dairesi uzman yardımcıları da var.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ /PDY'nin mahrem imamlarıyla irtibatta oldukları belirlenen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de şüphelilere yönelik İzmir ile Kütahya, Bitlis, Kahramanmaraş, Burdur, Karaman, Ankara ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında  öğretmen, avukat ve vergi dairesi uzman yardımcılarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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