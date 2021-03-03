Bursa'da kıraathaneye önce gelen şok oldu sonra kahkahayı bastı
BURSA'da 47 yıldır kıraathane işleten Ferudun Türkmen, müşterilerine yaptıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi’nde babasından devraldığı kıraathaneyi 47 yıldır işleten Ferudun Türkmen, kıraathanesine ilk kez gelen müşterilerini şaşkına çevirdi. Türkmen'in yaptıkları karşısında neye uğradığını şaşıran müşteriler gerçeği öğrenince gülmekten kendilerini alamadı.
Kıraathane sahibi Ferudun Türkmen, "Pandemi nedeniyle bizler 3,5 aydır hizmet vermiyorduk. Alınan kararlar sonrası tekrar hizmetimize başladık. Müşterilerimizi 101 gün içeresinde gerçekten özledik." dedi.
Müşterilerine ilk gün hediye verdiklerini dile getiren Türkmen "İlk gün gelen müşterilerimize çorap hediye ettik. Onlar da bizleri unutmamışlar. Bizler de şakalarımızı devam ettirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.
Şakalardan bahseden Türkmen "Yeni gelenler şakamızı görünce memnun oluyorlar. Gelen müşterilerimize 'büyük mü yoksa küçük mü kahve istersiniz' diye soruyorum. Küçük isteyenlere mini bir fincan, büyük isteyenlere ise büyük bir fincan kahve varmış gibi götürüyorum." ifadelerini dile getirdi.