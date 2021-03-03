Bursa'da kıraathaneye önce gelen şok oldu sonra kahkahayı bastı

Şakalardan bahseden Türkmen "Yeni gelenler şakamızı görünce memnun oluyorlar. Gelen müşterilerimize 'büyük mü yoksa küçük mü kahve istersiniz' diye soruyorum. Küçük isteyenlere mini bir fincan, büyük isteyenlere ise büyük bir fincan kahve varmış gibi götürüyorum." ifadelerini dile getirdi.