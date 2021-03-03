Tiger Woods'un kaza raporunda bomba detay ortaya çıktı

Tiger Woods'un geçen hafta geçirdiği kazadaki uzman raporu ABD'li sporcunun direksiyon başında uyumuş olma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

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Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods'un geçen hafta geçirdiği trafik kazasıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Olay yeri inceleme uzmanlarına göre Woods'un kaza anında uyuyakalmış olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar bu görüşü, ünlü golfçünün virajı dönmeden düz gitmeye devam etmesini ve aracın çarpışmadan önce yoldan çıktığını gösteren kanıtlara dayandırıyor.

Uzmanlar kazanın ardından sağ bacak kaval kemiğinde gerçekleşen kırığın, Woods'un çarpışma anında frene bastığını işaret ettiğini ifade etti. Woods'un frene geç bastığını belirten uzmanlar, bunun da ünlü golfçünün uyuya kalmış olma ihtimalini kuvvetlendirdiğini aktardı.

45 yaşındaki Tiger Woods'un kullandığı araç 23 Şubat'ta Los Angeles'ta Hawthorne Bulvarı üzerinde giderken takla atarak yoldan çıkmış, ünlü golfcü ağır hasar alan araçtan özel ekipmanlarla çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

"Televizyonu açıp tüm o kırmızı tişörtleri görmenin ne kadar dokunaklı olduğunu anlatamam''

ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen WGC-Workday Championship golf turnuvasında birçok sporcu Tiger Woods ile özdeşleşen kırmızı tişört siyah pantolon kombinini tercih etti. Golfçülerin bu jestine Woods Twitter'dan şu mesajla cevap verdi: "Televizyonu açıp tüm o kırmızı tişörtleri görmenin ne kadar dokunaklı olduğunu anlatamam. Tüm bu golfçüler ve hayranlarım, bu zor zamanların üstesinden gelmeme gerçekten çok yardımcı oluyorsunuz."