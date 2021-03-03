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SSB Başkanı İsmail Demir'den ABD açıklaması! Yaptırımlarının etkisini görmedik

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Demir, 'ABD'nin yaptırımlarının çok büyük bir etkisini görmedik.' ifadelerini kullandı.

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Savunma Sanayii Başkanı Prof Dr. İsmail Demir, NTV'de soruları yanıtlıyor.

İsmail Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Yaptırımların çok büyük bir etkisini görmedik. Hakkımızı hukuki yönden arayacağız, süreci takip ediyoruz. Ortada bir haksızlık var, ABD bunu gidermeli. Yaptırım dilinin Türkiye'yi etkilemeyeceğini söyledik.

Savunma sanayi projeleri
Hisar-A ve Sungur'da bu yıl teslimatlar başlıyor. 

Yerli bir motor için çalışmalarımız var. En kısa sürede motorla ilgili sorunu çözmek istiyoruz.

Milli Muharip uçak projesinde bir gecikme beklemiyoruz. 

İHA ve SİHA yol haritamız mevcut. Mini İHA'yı daha gelişmiş hale getirdik. Mikro diyebileceğimiz İHA'lara ve daha büyük İHA'lara ihtiyacımız var. Bunları geliştirmek için çalışıyoruz. 

TCG Anadolu gemisini bir SİHA gemisine çevirmek istiyoruz. Bunun için TB2'yi geliştiriyoruz. Böylece denizlerde bir SİHA vurucu gücümüz olacak.

Denizaltı çalışmalarımız için 3-4 firmamız çalışmaya devam ediyor. 

Uzay çalışmaları
Bizim bünyemizdeki şirketlerin tecrübeleri temel olacak.

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