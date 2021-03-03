BIST 1.551
DOLAR 7,37
EURO 8,92
ALTIN 408,54
HABER /  YEREL

Üsküdar banklarda intihar! Yaşlı adam tabancayı başına dayayıp tetiğe bastı

İhlas Haber Ajansı

ÜSKÜDAR'da bankta oturan yaşlı adam yanındaki tabancayı başına dayayıp yaşamına son verdi. Yaşlı adamdan geriye bastonu kaldı.

Abone ol

Olay, Üsküdar Meydanı’nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bankta oturan 81 yaşındaki E.E.Ö., tabancasını kafasına tutarak tetiğe bastı.

Yaşlı adam kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti.

Ceset incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Baktık, adam kanlar içinde yatıyor"
Olayı anlatan Eser Kaygı, “Burada simit satıyordum. Pat diye bir ses geldi. Baktık, adam kanlar içinde yerde yatıyor. Polis, ambulans çağırdık” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Moody's'ten son dakika 'Türkiye' açıklaması! Not artırımının sinyalini verdi
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Mbwana Samatta’ya büyük destek! Uçakta moral tezahüratı
Tiger Woods'un kaza raporunda bomba detay ortaya çıktı
SSB Başkanı İsmail Demir'den ABD açıklaması! Yaptırımlarının etkisini görmedik
Terör örgütü PKK/YPG'ye eleman götürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Sait Erdal Dinçer kimdir aslen nereli kaç yaşında? Sait Erdal Dinçer biyografisi
İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! 11 şüpheli gözaltına alındı
Nuggets, Jokic'in tarihe geçtiği maçta Bucks'ı farklı yendi
Türkiye'de ilk kez yapıldı! Dişleri yamuldu yemek yiyemez hale gelmişti
Yorumlar