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Mbwana Samatta’ya büyük destek! Uçakta moral tezahüratı

Sezon başında transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Fenerbahçe forveti Mbwana Samatta, Trabzonspor maçından sonra gelen destekle moral buldu.

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Fenerbahçe'de bir süredir gol atma başarısı gösteremediği için ve Trabzonspor maçının son anlarında kaçırdığı pozisyon sonrasında eleştirilerin hedefi haline gelen Mbwana Samatta'ya takım arkadaşlarından büyük destek geldi.

Trabzonspor maçının dönüş yolunda son dakikalarda kaçırdığı net gol pozisyonu için oldukça moralsiz olduğu gözlenen Tanzanyalı golcüyü takım arkadaşları uçakta alkışlarla karşılayarak sürpriz yaptılar.

“Samatta ortaya üçlü çektir tayfaya” tezahüratları ile karşılanan yıldız oyuncuya destek Samandıra'da da sürdü. Takım arkadaşlarının sürekli moral verdiği yıldıza, Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu da sahip çıktı.

Morali yerine geldi
Teknik ekipten ve takım arkadaşlarından gelen destekle yüzü gülen Tanzanyalı forvet idmanlardaki ekstra çalışmalara da hız verdi. Tek hedefinin taraftarı mutlu etmek olduğunu söyleyen Samatta’nın, Antalyaspor maçında ağları sarsarak kötü gidişatına son vermek istediği öğrenildi.

Sezon başında Aston Villa’dan kiralanan ve sezon sonunda 6 milyon Euro’ya bonservisi alınacak olan 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de oynadığı 19 maçta sadece 4 gol atabildi.

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