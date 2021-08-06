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CHP'li Öztrak'ın yalanı Bakan Yardımcısı Ersoy'u kızdırdı

CHP'li Öztrak'ın yalanı Bakan Yardımcısı Ersoy'u kızdırdı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi protesto eden bir kişinin gözaltına alındığını iddia etti. Öztrak'ın iddiasını yalanlayan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Vallahi bıktık, billahi bıktık bu yalanlarınızdan." dedi.

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CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Twitter hesabından KRT TV'nin 'Bakan Pakdemirli'ye yangın bölgesinde isyan eden kadın gözaltına alındı' başlıklı haberini paylaştı.

Öztrak, yaptığı paylaşıma "Halk TV canlı yayınını basıp, sunucu ve yorumcuları tartaklamaya kalkan ayak takımı serbest. Kifayetsiz Bakanı protesto eden yurttaş gözaltında. Sevsinler sizin gücünüzü… Zulm ile abad olanın, Ahiri berbat olur." notunu düştü.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy yalanladı
Öztrak'ın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi protesto eden bir kişinin gözaltına alındığı iddiasına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan yalanlama geldi.

"Vallahi bıktık, billahi bıktık bu yalanlarınızdan." diyen Ersoy, "Açık ve net ifade ediyorum ki; Sayın Pakdemirli’yi protesto ettiği gerekçesiyle hiç bir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır. Bu haber tümüyle yalandır. Peki klavuzu yalan haber olanın…" ifadelerini kullandı.

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