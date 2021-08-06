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Karabük'te korkutan yangın! Alevler büyüyor

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi sürüyor.

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KARABÜK'te ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan bölgeye yakın ormanlık alanda 4 Ağustos'ta çıkan yangın, 32 personelin 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alınmış, yaklaşık 10 dönüm alan zarar görmüştü.

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