Cumhurbaşkanı Erdoğan: 252 milyon fidanı bu yıl bitmeden toprakla buluşturacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Geleceğe Nefes kampanyasıyla her vatandaşımız için 3 adet olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 'Geleceğe Nefes' kampanyasıyla her vatandaş için üç adet fidan dikileceğini söyledi.

Erdoğan paylaşımında, "Toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturacağız. Yeşil Vatan'ı korumak için cansiparane mücadelemiz devam edecek" sözlerini kullandı.