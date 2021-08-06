Merkez Bankasından yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 16,30'a yükselirken dolar beklentisi 8,99'dan 8,94'e geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 55 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 0,85 olan ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 0,99'a yükseldi.

Bir önceki anket döneminde yüzde 15,64 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 16,30 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,62'den 12,48'e düşerken 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,43'ten yüzde 10,52'ye yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,99'dan 8,94'e gerilerken 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 9,37'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 24,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 23,5 milyar dolara indi.

Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi de 21,3 milyar dolardan 21,2 milyar dolara geriledi.

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 5,8'den yüzde 6'ya yükselirken 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'te sabit kaldı.