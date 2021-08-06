Manisa'daki otobüs kazasında ölen 6 kişinin kimliği belli oldu

MANİSA'da yolcu otobüsünün karıştığı feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Ölenlerden biri 8 yaşında kız çocuğu olurken beş kişiyle aynı kaderi paylaşan 30 yaşındaki kadının da hamile olduğu öğrenildi.

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Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı. İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan, İstanbul-Didim seferini yapan İstanbul Kalesi isimli firmaya ait 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen H.K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.

Acı kazada yaşamını yitiren 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin hamile Gülsam Tozlu (30) ile Simay Çataltepe (8), Miraç Çurguş, Nurten Gökbak (49), İlknur Kadıpınar ve otobüsün muavini Arap Kefenek (46) olduğu tespit edildi.

Kazada yaralanan 37 kişinin ise Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi, Balıkesir, Kırkağaç, Soma ve Akhisar Devlet Hastaneleri ile Soma ve Balıkesir'deki özel hastanelerde tedavileri sürüyor.

Şoförün durumu ağır

İstanbul- Didim seferini yaptığı belirlenen otobüsün kazayı yaralı olarak atlatan şoförü Fikret Hataman'ın (51) Soma'daki bir özel hastanede tedavisi sürüyor. Durumu ağır olan Hataman'ın şuurunun kapalı olduğu bildirildi.

"Şoför uyudu ya da direksiyon başında bir şeyle meşguldü"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, otobüs şoförünün uyuduğunu ya da direksiyon başında başka bir şeyle meşgul oluğunu düşündüklerini belirtip, "Teknik olarak jandarma ve polis yetkililerimizden bilgi aldım. TIR arızalanıp, emniyet şeridinde bekliyor. Otobüs, arkadan gelip TIR'a çarpıyor. Yolcu otobüsünün şoförünün uyumuş olabileceği ya da o sırada başka bir işle uğraşıyor olabileceğini düşünüyoruz. Arızalı bir TIR'a çarpmanın başka bir açıklaması olamaz. Jandarma yetkilileri, konuyla ilgili araştırmalarını yapıyorlar. Aldığımız bilgiler bu yönde. Şuuru kapalı olduğu için şoförün ifadesini alamadık" dedi.

Simay'ın annesi ve 14 yaşındaki ağabeyi ağır yaralı

Kazada ölen Simay Çataltepe’nin ailesiyle birlikte Kocaeli'den tatil için Didim'e gittiği, yanındaki annesi Derya ile ağabeyi Toprak Çataltepe'nin (14) ise ağır yaralandığı bildirildi.

Kızı Simay'ın öldüğünden habersiz olan Derya Çataltepe’nin, kazanın ardından kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi'nden ailesinin isteği üzerine ambulansla Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir hastaneye sevk edildiği bildirildi. Kızının öldüğünü, eşi ve oğlunun yaralandığını haber alıp hastaneye gelen Sinan Çataltepe, gözyaşlarına boğuldu.