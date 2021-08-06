CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordu: Anlaşma Afganlar için geçerli mi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mülteci politikaları için sorular yöneltti.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mülteciler hakkındaki tartışmalı konular için sosyal medya hesabından açıklamalar yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Mülteciler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı "Finansmanı iyi yönetiyoruz" cümlesini sorgulayan Kılıçdaroğlu, "Afganlar için de anlaşma sağlandı mı?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Finansmanını iyi yönettiğimiz için mültecileri Türkiye'ye alıyoruz, daha da almaya devam edeceğiz" demişsin Erdoğan. Halkın mahallelerini, huzurunu satmayı 'yatırım' olarak görüyorsun, bunu açıkça söylüyorsun. Gel mahallesini satmak istediğin halktan onay alalım, seçime gidelim.

Halkın mahallesi, halkın kararı. Neden kaçıyorsun? Tekrar ediyorum; sığınmacı meselesi, ülkemizin en dezavantajlı mahallelerini, en yoksul bölgelerini vurmuştur. Erdoğan Arap mülteci-Kürt mülteci diyerek güya siyasal strateji yapıyor ama tamamıyla halkı manipüle etmeye çalışıyor.

Gerçek şu ki kendisi, ülkemizin en gelişmemiş bölgelerinin gençlerini tarumar etmiştir. Türk gençlerimizin de Kürt gençlerimizin de hayatı tarumar olmuştur. Erdoğan siyasal manipülasyonlar peşinde. Konuya bu akşam Habertürk'te katılacağım canlı yayında daha detaylı değineceğim.

Aynı Erdoğan, basının Afganlarla ilgili sorusuna yanıt vermekten kaçıyor. Çünkü yakalandı. Türkiye'ye gelen Afgan erkek grupları mülteci değil; onlar ABD’ye hizmet etmiş askerler. Erdoğan, “iyi finansmanla yenilerini alacağız” söylemin, bu gelen Afganlar için de geçerli mi?