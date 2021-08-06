CHP Sincan İlçe Başkan Yardımcısı İstiklal Marşı ile dalga geçti

CHP Sincan İlçe Başkan Yardımcısı Anıl Batıer şahsi sosyal medya hesabında İstiklal Marşı ile dalga geçti. Harb-İş Sendikasında ‘Türkiye Muhalefet Hareketi’nin yürütmesinde olduğunu beyan eden Anıl Batıer İstiklal Marşının sözlerini değiştirerek çirkin bir uyarlama yaptı. Atatürk’e karşı ifadelerin kullanıldığı CHP’de, şimdi de İstiklal Marşına saygısızlık yapıldı.

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CHP’de Atatürk ismine karşı olduğunu söyleyen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ardından bir skandalda Sincan ilçe Başkanlığında ortaya çıktı. Bu kez hedefte İstiklal Marşı vardı.

Harb-iş Sendikasındaki bazı iddiaları gündeme getirmek için milli marşımızı kullanan Anıl Batıer yazmış olduğu şiirin başlığını da “İstikbal Marşı” koydu. Kullandığı başlığın yanına gülücük emojisi koyan Anıl Batıer saygısızlıkta sınır tanımadı.

5. Ana bakım fabrika müdürlüğünde çalışıyor

İstiklal Marşının sözlerini değiştirerek ti’ye alan Anıl Batıer’in 5. Ana bakım fabrika müdürlüğünde helikopter teknisyeni olarak çalıştığı ve 7 yıldır da CHP Sincan İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü belirlendi.