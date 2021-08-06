Orman işçisi Gündoğmuş'taki yangına müdahale ederken gelen haberle sevinçten havalara uçtu

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına müdahale için Karaman'dan gelen arazöz şoförü Yasin Zahma, eşinin doğum haberiyle mutlu oldu.

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İlçedeki yangına müdahale etmek için Karaman'dan görevlendirilen 2 çocuk babası 35 yaşındaki Zahma, ekip arkadaşlarıyla bir haftadır cansiperane alevlerle mücadele ediyor.

Hamile eşinden gelecek güzel haberi beklerken bir yandan da gece gündüz çalışan Zahma'ya mutlu haber soğutma çalışmaları yaptığı sırada geldi.

Çalan telefonunu büyük bir heyecanla açan Zahma, hamile eşinin sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdiğini öğrenince mutluluk yaşadı.

Çalışmalarına ara verdiği sırada Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki eşi Emine Zahma ile telefonda görüntülü görüşen Zahma, bebeğini gördüğü telefonu öperek, "Babacığım, hoş geldin oğlum. Baban uzaklarda. Yangını bitirip gelecek baban, en kısa zamanda görüşürüz inşallah." ifadesini kullandı.

Sevincini arkadaşlarıyla paylaşan Zahma, kaldığı yerden çalışmalarına devam etti.

"Allah'ın izniyle yangını bitireceğiz"

Zahma, AA muhabirine, orman yangınını söndürmek için canla başla mücadele ettiklerini söyledi.

Yanan ağaçlara ve telef olan hayvanlara çok üzüldüklerini aktaran Zahma, bu yüzden ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Birlik ve beraberlik içinde hareket edildiğini belirten Zahma, "Zorlu günlerde baba olduğum haberi bana umut ve mutluluk verdi. Allah'ın izniyle bu yangını bitireceğiz. Oğlumun ismini Muzaffer Musab koyduk. Allah ismiyle yaşatsın inşallah." ifadesini kullandı.