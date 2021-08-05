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Manavgat'ta orman işçisinin telsiz anonsu ağlattı son dakikaya kadar ayrılmayacağım

Anadolu Ajansı
Manavgat'ta orman işçisinin telsiz anonsu ağlattı son dakikaya kadar ayrılmayacağım

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangınla mücadelede yaşanan telsiz konuşmasında bir işçinin son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söylemesi, mesai arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.

Manavgat'ta orman işçisinin telsiz anonsu ağlattı son dakikaya kadar ayrılmayacağım

İlçede 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Orman işçileri, zaman zaman birden yükselen alevler karşısında hayati tehlike atlatıyor. Kimi zaman alevlerin ortasında kalan işçiler, sarp ve tehlikeli arazilerde kullandıkları telsizlerle koordine oluyor. 

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Manavgat'ta orman işçisinin telsiz anonsu ağlattı son dakikaya kadar ayrılmayacağım

Kızıldağ Mahallesi'nde yerleşim yerlerini de tehdit eden ormanlık alandaki yangına müdahale eden S30 kodlu bir arazöz ekibi, birden yükselen alevlerin arasında kaldı. Yaşadıklarını telsizde amirlerine aktararak hava desteği isteyen ekibin çabası Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kamerasına yansıdı.

Herkesi ağlatan telsiz anonsunu dinlemek için tıklayın

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Manavgat'ta orman işçisinin telsiz anonsu ağlattı son dakikaya kadar ayrılmayacağım

Arazöz ekibinin çağrısı üzerine Yangın Yönetim Merkezine yapılan anonsta "Acil olarak S30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor, araç yanacak." uyarısı yapıldı.

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Manavgat'ta orman işçisinin telsiz anonsu ağlattı son dakikaya kadar ayrılmayacağım

Endişeli ses tonuyla tekrar destek isteyen arazöz ekibine, "Tehlikeli bir durum varsa aracı terk et. Helikopter su atacak." yanıtı verildi.

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