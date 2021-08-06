Birol Akgün kimdir aslen nereli kaç yaşında yeni Milli Eğitim Bakanı mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçen hafta istifasını sunduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği iddia edilmişti. Şimdi ise Ankara kulislerinde yeni Milli Eğitim Bakanı olarak Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün'ün adı geçiyor. Peki kimdir Birol Akgün, aslen nereli, kaç yaşında, eşi ve çocukları kimdir?

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa iddialarını yalanlasa da Ankara'da kulisler bir hayli hareketli. Geçtiğimiz hafta Ziya Selçuk'un gece yarısı istifa ettiği ve istifasının Erdoğan tarafından onaylandığı iddia edilmişti. Bu iddialar hakkında konuşan Ziya Selçuk asılsız diyerek son noktayı koymuştu. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturacak isimler kulislerde dolaşmaya başladı. Bu isimlerden biri de Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün oldu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabı üzerinden, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiğini iddia etmişti. Gazeteci Candaş Tolga Işık paylaşımında, Yeni bakanın kim olacağına dair 2 aday var. Sanırım karar verildiğinde duyurulacak" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği iddiaları sonrası Ankara kulislerinde üç ismin adı Milli Eğitim Bakanlığı için geçiyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Ziya Selçuk'un yerine Yusuf Tekin, Yekta Saraç, Birol Akgün isimlerini düşündüğü iddia edildi.

Birol Akgün kimdir:

Siyaset bilimci, profesör, akademisyen, araştırmacı yazar, STK yöneticisi, Maarif Vakfı Başkanı. 25 Mart 1968, Soma / Manisa doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini ilçesinde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü (1993) bitirdi. 1994 yılında Milli Eğitim Bakanlığı adına resmi burslu statüde Yüksek Lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Burada Case Western Reserve Üniversitesi (Cleveland, Ohio) Siyaset Bilimi bölümünde Yüksek Lisans (1996) ve Doktora derecesini (2000) aldı. Dönüşte Selçuk Üniversitesi, İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünde göreve başlayan Akgün 2001 yılında Yrd. Doç., 2004 yılında Doçent ve 2009 yılında Prof. oldu.

Prof. Akgün halihazırda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Prof. Akgün’ün makaleleri, uluslararası hakemli dergilerde, ayrıca Liberal Düşünce, National Geographic-Türkiye, 2023, Tezkire, SÜ İİBF Sosyal ve İktisadi Araştırmalar, Stratejik Analiz, Konya Ticaret Borsası dergilerinde; çevirileri, SÜ Hukuk Fakültesi ve İzmir Barosu dergilerinde yayımlandı. Türkler Ansiklopedisi için madde yazdı.

Prof. Akgün, 2003 yılında “11 Eylül, Değişen Dünya Dengeleri ve Türkiye” konulu araştırmasıyla “Milliyet Gazetesi 2002 Sosyal Bilimler Birincilik ödülünü” kazandı.

ESERLERİ:

21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası (2001), Türkiye’de Seçmen Davranışı-Partiler Sistemi ve Siyasal Güven (2002), Küresel Sistemde Siyaset Yönetim ve Ekonomi (2002), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik (2002), Terörün Görüntüleri Görüntülerin Terörü (2004), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık (2004), 11 Eylül Sonrasında Dünya, ABD ve Türkiye (2006), Cumhuriyetten İmparatorluğa – Amerikan Başkanlığı (Şaban Tanıyıcı ile, 2008), Uluslararası Örgütler ve Türkiye (Şaban H.Çalış ve Önder Kutlu ile, 2006).