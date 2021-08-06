Giresun'da sofrada yemek yerken neye uğradıklarını şaşırdılar: Şoka uğradım

GİRESUN'un Espiye ilçesinde bugün öğle saatlerinde fındık işçilerinin kaldığı eski ahşap binanın mutfak kısmının çökmesi sonucu 10 fındık işçisi yaralandı. Fındık işçileri yaşadıkları korku dolu dakikaları anlattı.

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Alınan bilgiye göre, ilçenin Adabük köyünde fındık işçileri kaldıkları ahşap binaya öğle saatlerinde yemek yemek için geldi. Evin mutfak kısmında sofraya oturan 10 kişi ahşap zeminin fazla yüke dayanamayarak çökmesi sonucu alttaki ahır bölümüne düştü. Olayda Y.M., F.M., S.Y., B.Y., A.Y., D.N.K., F.K., S.C.K. P.T ve B.T. isimli 10 kişi yaralanırken, yaralılardan 8’i Espiye Devlet Hastanesi’nde 2’si ise Giresun Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



Yaşadıkları korku dolu dakikaları anlatan fındık işçilerinden Emine Yıldız, “Sofrada yemek yiyiyorduk. Bir anda sofrayla birlikte ahşap oda zemini aşağıya çöktü. Üstümde sini falan vardı, şoka uğradım, ne olduğunu anlamadım. Enkazın altından ilk ben çıktım. Herhangi bir şeyim yoktu, şükürler olsun” derken, Firdevs Meşe ise “Fındık topluyorduk yemek yemek için eve geldik. Tam bu sırada binanın bulunduğumuz yeri çöktü. Ahşap bir binaydı. Çevreden gelenlerin de yardımı ile kurtulduk” dedi.







"Toplamda 10 yaralı var"

Olayın duyulmasının ardından yaralıları hastanede ziyaret eden AK Parti Milletvekili Kadir Aydın yaptığı açıklamada “Olayı duyar duymaz hastaneye geldik. İhtiyaçlarını öğrendik, yaralılar hakkında doktorlarımızdan bilgi aldık. Toplamda 10 yaralı var. 8 yaralı Espiye’de 2’si ise daha detaylı tedavi için Giresun Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Ciddi bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı. Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ise çöken evde kalan fındık işçileri için çadır kurduracaklarını ve her türlü ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi.