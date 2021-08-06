Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yangın bölgelerine görevi olmayan giremeyecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası açıklama yaptı. Orman yangınları sonrası çıkan iddialar hakkında konuşan Erdoğan muhalefet için "Yangına körükle gidiyorlar" dedi. Görevli olmayanların da artık alınmayacaklarını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Çilehane Camisi'nde kıldı. Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çilehane Camisi'ne gelen Erdoğan namaz sonrası açıklama yaptı. Orman alanlarında görevli olmayanların girmesi sonucu çıkan tartışmalara değinen Erdoğan bundan böyle girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Karadan ve havadan araç sayısı artmış durumda. 196 yangın kontrol altındadır. 5 ilde 12 orman yangını devam ediyor.

Görevli olmayan giremeyecek

Yangın mahallinde görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaklardır. Bu işi bilmeyenlerle mücadele etmek başımıza başka sıkıntılar, Allah göstermesin yaralanmalar başımıza gelebilir. Bunu da yaşamak istemiyoruz.

Toplam hava filomuz 16 uçak 39 helikopterden oluşuyor. Farklı ülkelerden 23 hava aracı bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka sıfatı yoktur

Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız. Yanan alanlar ağaçlandırılacaktır. Anayasanın 169. maddesi uyarınca, yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Bunu maalesef siyasetçilerden bazılarının ifade ettiği gibi benim şahsımın, inşaata açılacaktır istikametinde onayımın olduğu gibi asla böyle bir şey yoktur. Bu yalandır. Zaten Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka da bir sıfatı yoktur. Bunların yaptığı iş yangına körükle gitmektir.

Geleceğe Nefes Kampanyası

Geleceğe Nefes Kampanyası'yla her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden inşallah dikeceğiz