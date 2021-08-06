HAVELSAN'dan boğazlar için milli sistem! Yıl sonunda devreye alınacak

Yıl sonunda devreye alınması planlanan projeyle, boğazlardaki tüm gemi trafik hareketlerini milli bir sistemle izlemek, düzenlemek, organize etmek ve yönetmek mümkün olacak.

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Türk boğazları, HAVELSAN ana yükleniciliğinde geliştirilen milli sistemle yönetilecek.

HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Türk boğazlarının gemi trafiği için şirketin ana yükleniciliğinde milli bir sistem geliştiriliyor.

Yıl sonunda devreye alınması planlanan projede, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin yazılım, sensörler ve bilişim altyapısı, milli yetkinlikler ve üretim kabiliyetleri göz önünde bulundurularak tasarlandı.

Yerli üretim oranını azami seviyeye çıkaracak

Projede, Gemi Trafik Hizmeti (GTH) Yazılımı HAVELSAN mühendisleri tarafından milli ve yerli olarak geliştirildi. HAVELSAN, ayrıca ASELSAN tarafından üretilen radar, elektro-optik kamera ve radar yön bulucu sistemlerini entegre ederek yerli üretim oranını azami seviyeye çıkaracak.

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'yle, gemilerle etkileşim en üst seviyede tutulacak, boğazlardaki tüm gemi trafik hareketlerini milli bir sistemle izlemek, düzenlemek, organize etmek ve yönetmek mümkün olacak.

Sistem, dünyadaki diğer örneklerine göre de alanındaki en büyüklerden biri olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 50 ayrı ülkede 500’e yakın gemi trafik hizmeti sistemi incelendiğinde, hizmet alanlarının uzunluğu ve algılayıcı (radar, CCTV ve benzeri) sayıları bakımından Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, 2 Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve 26 Trafik Gözetleme İstasyonu (fener, şamandıra ve benzeri dahil) ile en büyük sistemlerden biri durumunda bulunuyor.

Türk boğazlarındaki seyir emniyeti artacak

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin sağladığı verimlilik ve başarı ile Türk boğazlarındaki seyir emniyeti artacak.

Tekrar düzenlenebilir algoritmaları, milli radar, elektro-optik kamera ve radyo yön bulucu sistemleri, milli sistemlerle tam uyumluluk ve birlikte çalışabilme imkanıyla Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün denizlerdeki en kaliteli hizmeti milli bir sistemle vermesini sağlayacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü verilerine göre; coğrafi yapısı, darlığı, kuvvetli akıntıları, keskin dönüşleri, değişken iklim şartları ve her gün yaklaşık 140 uğraksız gemi, yaklaşık 25 tehlikeli yük taşıyan gemi geçişi ve 2 milyon insanın taşındığı 2500 bölgesel deniz trafik hareketi ile İstanbul Boğazı, dünyanın en önemli doğal ve dar su yolu konumunda bulunuyor.

Boğazlardan yılda 50 bin gemi geçiyor

Yılda yaklaşık 50 bin geminin geçtiği Türk boğazları; Türkiye'nin egemenliğinde 37 mil uzunluğunda Çanakkale Boğazı, 110 mil uzunluğunda Marmara Denizi ve 17 mil uzunluğunda İstanbul Boğazı'ndan oluşuyor.

Karadeniz ile Ege Denizi arasındaki toplam uzunluğu 164 deniz mili olan bu su yolunun alternatifi bulunmuyor ve tüm ülkeler, özellikle Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin ekonomileri açısından bu su yolu büyük önem arz ediyor.

HAVELSAN; HAVELSAN VTS (GTH Yazılımı), veri iletişim altyapıları, siber güvenlik, otonom gemiler ve otonom liman yönetimi, sistem entegrasyonu, süreç ve mevzuat optimizasyonu konularındaki ürünleri ve çalışmalarıyla, dijital denizciliğe katkı sağlamak için gün sayıyor.