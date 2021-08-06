Masterchef Milhan Erdem kimdir yaşı kaç? Milhan ne demek anlamı nedir?

Masterchef 2021'in ana kadrosu belli olmaya başladı. Ana kadroya giren 2. isim de belli oldu. Masterchef'in kadrosuna giren isimlerden biri de yaptığı yemek ile juriyi mest eden Milhan Erdem oldu. Peki Milhan Erdem kimdir, aslen nereli, yaşı kaç?

Abone ol

Ekranların en çok izlenen yarışması MasterChef Türkiye’de final turu mücadelesi tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren ikinci isim Milhan Erdem oldu. Gecenin en iyi yemeğini hazırlayan Milhan Erdem’in yaşı, nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Milhan Erdem kimdir? İşte MasterChef Milhan Erdem hakkındaki bilgiler…

Milhan Erdem kimdir: Erdem 2001 doğumlu ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Kütahya Tavşanlı olan yarışmacı, İstanbul'da Lübnan mutfağında çalışıyor. Instagram hesabı @milhanerdemm'dir. Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 2019 yılında mezun oldu.

Milhan anlamı: Çölde yaşayan hükümdar, çöl hükümdarı

Daha önce Kırgızistan’da eğitimler vermiş ve Almanya’da çalışmıştır. Ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazandı. 2019’da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır. İzmir’de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye’de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazanmıştır.