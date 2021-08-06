Orman yangınına giren siviller etkileniyor! AFAD'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orman yangınları bölgelerine yetkisizlerin girişlerinin yasaklandığını duyurdu. AFAD'dan açıklama geldi.

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AFAD yaptığı duyuruda şunları söyledi:

Son 2 günde yangınla mücadele konusunda yetkin olmayan kişilerin iyi niyetli yardım duyguları ile de olsa girdileri alanlarda yangından etkilenmeleri sonucu hastanelere başvuru sayılarının arttığı belirlenmiştir.

Benzer durumlara sebebiyet vermemek için yangınla mücadele edilen bölgelere, daha önce akredite edilen kuruluşlar başta olmak üzere AFAD koordinasyonundaki kuruluşlar ile Orman Genel Müdürlüğünce yangın söndürme çalışmalarına dahil edilen kişiler Orman Genel Müdürlüğü yönetiminde çalışmalara katılmak üzere giriş yapabileceklerdir.

Valilikler ve Kaymakamlıklarca bu konuda gerekli tedbirler alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.