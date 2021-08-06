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İstanbul Valiliği uyardı! Sağanak yağış ve sel riski!

İstanbul Valiliği uyardı! Sağanak yağış ve sel riski!

İstanbul’da Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; yarın (7 Ağustos) yerel kuvvetli olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

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İstanbul Valiliği İstanbul'da beklenen yağışla ilgili uyarıda bulundu. Yapılan açıklama şöyle:

"Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul’un doğusunda (Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli çevreleri) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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