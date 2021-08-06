Mehmet Şimşek mi CHP'nin adayı olacak ? Kılıçdaroğlu ile aynı cenazede görüntülendi

Gazeteci Abdülkadir Selvi'nin CHP'nin adaylık için dirsek temasında bulunduğunu iddia ettiği eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aynı cenazede görüntülendi.

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Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında, "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için siyaset üstü iki isimle görüşüyor” dediği kişinin eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğu iddia edilmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın da bazı temaslarda olduğunu öne süren Selvi, “Bu isimlerden birinin geçmişte AK Parti’de önemli görevler üstlenmiş biri olduğu ifade ediliyor. Hemen aklınıza Abdullah Gül ya da Ali Babacan gelmesin. Onlar değil, daha yıpranmamış bir isim olduğu söyleniyor” demişti.

CHP'nin adayı Mehmet Şimşek mi olacak ?

Ankara kulislerinde Abdülkadir Selvi'nin sözünü ettiği AK Parti’de önemli görevler üstlenmiş kişinin, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişten ekonomi yönetimini üstlenen eski Bakan Mehmet Şimşek olduğu konuşuluyor.

Şimşek’in ekonominin görece iyi gittiği dönemde Maliye Bakanlığı yapmış olmasının işsizlik ve enflasyondan şikayetçi AK Parti seçmenini cezbedeceği; Güneydoğulu olmasının da Kürt seçmen nezdinde olumlu puan olarak değerlendirileceği öne sürülüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüntülendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18. Dönem Mardin, 19. Dönem Batman Milletvekili, 52. Hükümet Devlet Bakanı Mehmet Adnan Ekmen için TBMM"de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende eski Bakan Mehmet Şimşek'in de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olması dikkatlerden kaçmadı.