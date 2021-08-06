BIST 1.435
DOLAR 8,63
EURO 10,15
ALTIN 489,38
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Mehmet Şimşek mi CHP'nin adayı olacak ? Kılıçdaroğlu ile aynı cenazede görüntülendi

Mehmet Şimşek mi CHP'nin adayı olacak ? Kılıçdaroğlu ile aynı cenazede görüntülendi

Gazeteci Abdülkadir Selvi'nin CHP'nin adaylık için dirsek temasında bulunduğunu iddia ettiği eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aynı cenazede görüntülendi.

Abone ol

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında, "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için siyaset üstü iki isimle görüşüyor” dediği kişinin eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğu iddia edilmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın da bazı temaslarda olduğunu öne süren Selvi, “Bu isimlerden birinin geçmişte AK Parti’de önemli görevler üstlenmiş biri olduğu ifade ediliyor. Hemen aklınıza Abdullah Gül ya da Ali Babacan gelmesin. Onlar değil, daha yıpranmamış bir isim olduğu söyleniyor” demişti.

CHP'nin adayı Mehmet Şimşek mi olacak ?
Ankara kulislerinde Abdülkadir Selvi'nin sözünü ettiği AK Parti’de önemli görevler üstlenmiş kişinin, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişten ekonomi yönetimini üstlenen eski Bakan Mehmet Şimşek olduğu konuşuluyor. 

Şimşek’in ekonominin görece iyi gittiği dönemde Maliye Bakanlığı yapmış olmasının işsizlik ve enflasyondan şikayetçi AK Parti seçmenini cezbedeceği; Güneydoğulu olmasının da Kürt seçmen nezdinde olumlu puan olarak değerlendirileceği öne sürülüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüntülendi 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18. Dönem Mardin, 19. Dönem Batman Milletvekili, 52. Hükümet Devlet Bakanı Mehmet Adnan Ekmen için TBMM"de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende eski Bakan Mehmet Şimşek'in de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olması dikkatlerden kaçmadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tarım ve Orman Bakanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Foto Galeri Tarım ve Orman Bakanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bodrum ilçesinde araç önce alev topuna sonra metal yığınına döndü
Bodrum ilçesinde araç önce alev topuna sonra metal yığınına döndü
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı kadrosuna katıyor
Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı kadrosuna katıyor
İstanbul Valiliği uyardı! Sağanak yağış ve sel riski!
İstanbul Valiliği uyardı! Sağanak yağış ve sel riski!
Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Milas yangınlarında son durum Bakan Pakdemirli güzel haberi duyurdu
Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Milas yangınlarında son durum Bakan Pakdemirli güzel haberi duyurdu
Halk TV'deki yangın yalanları ve Marmaris'teki saldırı
Halk TV'deki yangın yalanları ve Marmaris'teki saldırı
Adıyaman'da feci kaza! Çapa motoru devrildi: Çok sayıda yaralı var
Adıyaman'da feci kaza! Çapa motoru devrildi: Çok sayıda yaralı var
Orman yangınına giren siviller etkileniyor! AFAD'dan açıklama
Orman yangınına giren siviller etkileniyor! AFAD'dan açıklama
HAVELSAN'dan boğazlar için milli sistem! Yıl sonunda devreye alınacak
HAVELSAN'dan boğazlar için milli sistem! Yıl sonunda devreye alınacak
Esra Hankulu’nun ölümünden önce evde neler oldu? Ümitcan 'beni karıştırmayın' demiş
Esra Hankulu’nun ölümünden önce evde neler oldu? Ümitcan 'beni karıştırmayın' demiş