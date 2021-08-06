Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı kadrosuna katıyor

Fenerbahçe, Bursaspor forması giyen Burak Kapacak'ı kadrosuna katıyor. İki kulübün anlaşma sağladığı öğrenilirken resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

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Fenerbahçe, bir süredir istediği Burak Kapacak transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler hem futbolcu hem de kulübüyle el sıkıştı.

Bursaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan hücum oyuncusu geçen sezon TFF 1. Lig'de 31 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

Burak Kapacak ile Fransa'nın Bordeaux takımı da yakından ilgileniyordu.