Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı kadrosuna katıyor

Fenerbahçe, Bursaspor forması giyen Burak Kapacak'ı kadrosuna katıyor. İki kulübün anlaşma sağladığı öğrenilirken resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.Abone ol
Fenerbahçe, bir süredir istediği Burak Kapacak transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler hem futbolcu hem de kulübüyle el sıkıştı.
Bursaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan hücum oyuncusu geçen sezon TFF 1. Lig'de 31 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
Burak Kapacak ile Fransa'nın Bordeaux takımı da yakından ilgileniyordu.