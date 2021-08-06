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AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat

AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat

Uzun süredir etkili olan eyyamı bahur sıcakları hafta sonu itibari ile yurdu terk ediyor. Bununla birlikte serin hava ve sağanak yağış geliyor. AKOM, saat verdi ve sel baskını, yıldırım, dolu yağışına karşı uyardı. İşte yapılan açıklama...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışa ilişkin vatandaşları uyardı.

İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul’da hafta boyunca etkili olan bunaltıcı yaz sıcakları, bu geceden itibaren yerini daha serin ve yağmurlu bir havaya bırakmaya hazırlanıyor.

10 derece birden düşüyor

AKOM ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hafta boyunca 35-38 dereceler aralığında seyreden bunaltıcı sıcakların, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-60 km/s), sıcaklıkların 10-12 derece birden azalarak 25-27 derece civarına kadar gerilemesi bekleniyor.

03.00'ten itibaren sağanak bekleniyor

Bugün gece saatlerinden itibaren saat 03.00'ten yarın gece saatlerine kadar il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur, Anadolu Yakası'nın doğu ve kuzey kesimlerinde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım..

İBB ekiplerinin, kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı tedbirlerini aldığı bildirildi.

AKOM, vatandaşları, dolu yağışı ve su baskını ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

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Meteoroloji İstanbul'a sağanak yağışın saatini verdi bölge bölge hava durumu uyarısı
Foto Galeri Meteoroloji İstanbul'a sağanak yağışın saatini verdi bölge bölge hava durumu uyarısı Galeriye Gözat
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